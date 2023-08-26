Российских кибатлетов не допустили к ЧМ-2024 в Цюрихе

Российских кибатлетов — так называют спортсменов с протезами — не пустят на чемпионат мира по паравелоспорту 2024 года в Цюрихе. Об этом ТАСС рассказал председатель правления союза "Кибатлетика" Андрей Давидюк во время открытого чемпионата Москвы.

"Первые наши соревнования прошли в 2017 году. За это время они прошли в 15 регионах России. Также российские спортсмены принимали участие в двух чемпионатах мира, в общей сложности это около тысячи спортсменов. К участию в чемпионате мира 2024 года российские кибатлеты не были допущены, об этом нас уведомили швейцарские организаторы", — сообщил председатель правления союза.

Это не остановит союз, заявил Давидюк, добавив, что кибатлеты с большой вероятностью попадут в демонстрационные дисциплины "Игр будущего", которые пройдут в России в 2024 году. Кроме того, в ноябре 2023 года союз намерен организовать тестовые Игры, которые позволят протестировать новые правила соревнований.

В открытом чемпионате Москвы за призовой фонд в 12,25 миллиона рублей состязались более ста спортсменов. Победителям досталось по одному миллиону, за второе место заплатили по 500 тысяч, а завоевавшим бронзовые медали — по 250 тысяч.