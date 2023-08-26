На Украине полиция задержала гадалку, которая во время стримов делала расклады на лидера Незалежной Владимира Зеленского, обещая ему плохой конец. Видео появилось в Сети.

На Украине задержали гадалку, предсказавшую украинскому лидеру Владимиру Зеленскому плохой конец. Видео © YouTube / Лера

На кадрах украинка раскладывает перед собой девять карт и объясняет, что сейчас расскажет о судьбе Зеленского. По её словам, президент теряет разум, действует на эмоциях, стал жестоким и злым, а его сегодняшние решения нанесут непоправимый вред стране в долгосрочной перспективе. Гадалка уверена, что окружение Зеленского ему соответствует: любит власть и деньги.

Внезапно раздаётся стук в дверь, мужской голос кричит: "Откройте! Полиция!" Женщина встаёт и идёт открывать. Затем, предположительно, её грубо задерживают, на этом запись обрывается. О судьбе гадалки информации нет.