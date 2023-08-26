Гадалку задержали прямо во время стрима за плохой расклад на Зеленского
Украинская полиция задержала гадалку, сделавшую расклад на Зеленского
На Украине полиция задержала гадалку, которая во время стримов делала расклады на лидера Незалежной Владимира Зеленского, обещая ему плохой конец. Видео появилось в Сети.
На Украине задержали гадалку, предсказавшую украинскому лидеру Владимиру Зеленскому плохой конец. Видео © YouTube / Лера
На кадрах украинка раскладывает перед собой девять карт и объясняет, что сейчас расскажет о судьбе Зеленского. По её словам, президент теряет разум, действует на эмоциях, стал жестоким и злым, а его сегодняшние решения нанесут непоправимый вред стране в долгосрочной перспективе. Гадалка уверена, что окружение Зеленского ему соответствует: любит власть и деньги.
Внезапно раздаётся стук в дверь, мужской голос кричит: "Откройте! Полиция!" Женщина встаёт и идёт открывать. Затем, предположительно, её грубо задерживают, на этом запись обрывается. О судьбе гадалки информации нет.
Ранее три военных чиновника из военкоматов и глава одной из киевских военно-медицинских комиссий были задержаны в Киеве, Одессе и Харьковской области. Они за деньги предоставляли уклонистам возможность избежать призыва в армию и помогали выехать за границу, сообщили в СБУ.
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