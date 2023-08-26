В Москве фитнес-клуб продал сто годовых абонементов и закрылся

В Москве фитнес-клуб, несмотря на скорое закрытие, как ни в чём не бывало продавал абонементы и теперь может ответить за это по закону. Как пишет Mash, ещё несколько недель назад спортзал "Зебра Дубровка" работал штатно, пока несколько дней назад посетителям не объявили о закрытии 28 августа.

Причём руководство не стало ждать положенного срока и начало вывозить вещи ещё раньше, на данный момент "Зебра" уже не работает. В то же время без обещанных тренажёров остались порядка ста человек, приобретших годовые абонементы. Причём, по словам сотрудников, отдел продаж знал, что сеть из 56 точек разорилась.

Недовольным клиентам предложили перевестись в какой-нибудь из трёх работающих залов — один на "Калужской" и ещё два в Бутове. Однако даже за это с них требуют от одной до шести тысяч рублей. Разъярённые москвичи уверены, что попались на мошенников, и обратились в полицию.

В Москве фитнес-клуб распродал годовые абонементы и закрылся. Фото © Mash

В Москве фитнес-клуб распродал годовые абонементы и закрылся. Фото © Mash