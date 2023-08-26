Заколдовал и вывез в Брест: Россиянка обвинила бывшего-гипнотизёра в похищении дочери

В Подмосковье практикующий гипноз мужчина украл дочь у бывшей возлюбленной, после чего уехал с девочкой в Белоруссию. Женщина уверена, что без магической техники не обошлось. О случившемся пишет SHOT.

Гипнотизёр, забравший дочь у экс-возлюбленной. Фото © t.me / SHOT

Мать 11-летней школьницы рассказала, что рассталась с бывшим полгода назад. Он занимался психологией, НЛП, гипнозом и лечил от импотенции. Пара была вместе 12 лет и воспитывала ребёнка. Женщина призналась, что свои методики мужчина практиковал на ней и девочке, поэтому они ушли от него, переехав из Балашихи в Видное.

Мать обвинила бывшего в похищении дочери. Фото © t.me / SHOT

По словам потерпевшей, мужчина тоже оставил их общую квартиру, зачем-то разложив по полу рыбу и унеся с собой даже двери. Затем он забрал из школы девочку, которая якобы больше не хотела жить с мамой. Женщина не верит в добровольность такого решения дочери.

Она обратилась в полицию по факту пропажи ребёнка. Было установлено, что мужчина с девочкой уехал в Белоруссию, последний раз их видели в Бресте, затем следы пропадают. В свидетельстве о рождении ребёнка гипнотизёр не значился как отец. Женщина не понимает, как так вышло, что она после пропажи дочери получила новый документ с указанием бывшего как отца.