Грузовик снёс две столкнувшиеся легковушки на МКАД

В Москве грузовик смял два легковых автомобиля, которые стояли на МКАД, предположительно, после небольшого ДТП. Видео столкновения публикует столичный Дептранс.

На 12-м километре МКАД, судя по кадрам, столкнулись две легковушки. В этот момент сзади в них влетел грузовик. От удара машины разбросало на дороге. Они получили серьёзные повреждения кузова. О пострадавших не сообщается. Устанавливаются детали случившегося.