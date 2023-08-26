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26 августа, 16:44

Грузовик снёс две столкнувшиеся легковушки на МКАД

В Москве грузовик смял два легковых автомобиля, которые стояли на МКАД, предположительно, после небольшого ДТП. Видео столкновения публикует столичный Дептранс.

В Москве столкнулись три машины. Видео © t.me / Дептранс. Оперативно

На 12-м километре МКАД, судя по кадрам, столкнулись две легковушки. В этот момент сзади в них влетел грузовик. От удара машины разбросало на дороге. Они получили серьёзные повреждения кузова. О пострадавших не сообщается. Устанавливаются детали случившегося.

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Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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