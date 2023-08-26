В Госдуму внесут закон о лишении уклонистов приобретённого гражданства

На следующей неделе на рассмотрение в Госдуму будет внесён законопроект о лишении приобретённого гражданства РФ для уклоняющихся от постановки на воинский учёт и мобилизации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил зампред думского Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев из партии КПРФ.

"Законопроект о лишении приобретённого российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесён в Госдуму", — сказано в сообщении парламентария.