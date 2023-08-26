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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 20:30

В Госдуму внесут закон о лишении уклонистов приобретённого гражданства

Матвеев: Проект о лишении уклонистов приобретённого гражданства внесут в Думу

На следующей неделе на рассмотрение в Госдуму будет внесён законопроект о лишении приобретённого гражданства РФ для уклоняющихся от постановки на воинский учёт и мобилизации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил зампред думского Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев из партии КПРФ.

"Законопроект о лишении приобретённого российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесён в Госдуму", сказано в сообщении парламентария.

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В начале августа глава Комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Госдума может в осеннюю сессию принять законопроект об уголовном наказании за уклонение от призыва по мобилизации. Согласно документу, уклонистам предлагают назначать наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы до пяти лет.

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Юрий Лысенко
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