В Госдуму внесут закон о лишении уклонистов приобретённого гражданства
Матвеев: Проект о лишении уклонистов приобретённого гражданства внесут в Думу
На следующей неделе на рассмотрение в Госдуму будет внесён законопроект о лишении приобретённого гражданства РФ для уклоняющихся от постановки на воинский учёт и мобилизации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил зампред думского Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев из партии КПРФ.
"Законопроект о лишении приобретённого российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесён в Госдуму", — сказано в сообщении парламентария.
В начале августа глава Комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Госдума может в осеннюю сессию принять законопроект об уголовном наказании за уклонение от призыва по мобилизации. Согласно документу, уклонистам предлагают назначать наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы до пяти лет.
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