Пьяный житель Ижевска врезался в здание на Tesla

Два человека пострадали в ДТП с участием электрокара Tesla в Ижевске. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Удмуртской Республике, водитель не справился с управлением и врезался в здание. По предварительным данным, он и пассажир были пьяны и не пристёгнуты.