Пьяный житель Ижевска врезался в здание на Tesla
Два человека пострадали в пьяном ДТП с Tesla и зданием в Ижевске
Tesla, врезавшаяся в здание в Ижевске. Обложка © УГИБДД УМВД РФ по Удмуртской Республике
Два человека пострадали в ДТП с участием электрокара Tesla в Ижевске. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Удмуртской Республике, водитель не справился с управлением и врезался в здание. По предварительным данным, он и пассажир были пьяны и не пристёгнуты.
"32-летний водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и совершил наезд на здание. В результате ДТП водитель и его 44-летний пассажир получили травмы, госпитализированы", — говорится в опубликованном сообщении.
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