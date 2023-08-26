Регион

Уведомления отключены

26 августа, 17:12

Пьяный житель Ижевска врезался в здание на Tesla

Два человека пострадали в пьяном ДТП с Tesla и зданием в Ижевске

<p>Tesla, врезавшаяся в здание в Ижевске. Обложка © <a href="https://xn--90adear.xn--p1ai/r/18" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УГИБДД УМВД РФ по Удмуртской Республике</a></p>

Tesla, врезавшаяся в здание в Ижевске. Обложка © УГИБДД УМВД РФ по Удмуртской Республике

Два человека пострадали в ДТП с участием электрокара Tesla в Ижевске. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Удмуртской Республике, водитель не справился с управлением и врезался в здание. По предварительным данным, он и пассажир были пьяны и не пристёгнуты.

"32-летний водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и совершил наезд на здание. В результате ДТП водитель и его 44-летний пассажир получили травмы, госпитализированы", говорится в опубликованном сообщении.

В Ницце 11 человек пострадали в опрокинувшемся вагончике для туристов

В Ницце 11 человек пострадали в опрокинувшемся вагончике для туристов

Ранее Лайф писал о страшном ДТП в Нерюнгинском районе Якутии, где перевернулся вахтовый "Урал" с кунгом. Водитель погиб, его восемь пассажиров пострадали.

Матвей Константинов
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров