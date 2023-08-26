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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 18:12
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Российские силы уничтожили до 80% бойцов элитной бригады из "Гвардии наступления Украины"

Кадыров: 4-я штурмовая бригада Нацгвардии Украины потеряла 75–80% бойцов

Потери 4-й штурмовой бригады Нацгвардии Украины составили 75–80% военнослужащих, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, об этом узнал командир спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинов от пленных бойцов элитного подразделения, которое входит в так называемую Гвардию наступления Украины.

Украинские военнопленные рассказывают о своих потерях. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Вчера Апты Аронович поговорил с очередными пленными, которые в составе 4-й штурмовой бригады Нацгвардии Украины воевали на Клещеевском направлении. По словам пленного, их подразделение потеряло в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20–25% личного состава", написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кадыров отметил, что такие потери заставляют многих из них задуматься и сделать единственно правильный выбор — сложить оружие.

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Ранее Рамзан Кадыров рассказал о вылазке "Ахмата" в тыл ВСУ на Кременском направлении. По его словам, бойцам удалось пробраться почти на пять километров. Они обезвредили девять мин, две растяжки, а также нашли и уничтожили миномётный расчёт противника.

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Telegram / Kadyrov_95

Матвей Константинов
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