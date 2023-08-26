Российские силы уничтожили до 80% бойцов элитной бригады из "Гвардии наступления Украины"

Потери 4-й штурмовой бригады Нацгвардии Украины составили 75–80% военнослужащих, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, об этом узнал командир спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинов от пленных бойцов элитного подразделения, которое входит в так называемую Гвардию наступления Украины.

Украинские военнопленные рассказывают о своих потерях. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Вчера Апты Аронович поговорил с очередными пленными, которые в составе 4-й штурмовой бригады Нацгвардии Украины воевали на Клещеевском направлении. По словам пленного, их подразделение потеряло в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20–25% личного состава", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кадыров отметил, что такие потери заставляют многих из них задуматься и сделать единственно правильный выбор — сложить оружие.