Холлоуэй отправил Корейского Зомби в нокаут и на покой на UFC Fight Night 225

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй нокаутировал южнокорейского бойца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби, в главном поединке турнира UFC Fight Night 225, завершившемся в Сингапуре.

Всё закончилось в третьем раунде, когда южнокореец пропустил тяжёлый удар и оказался на настиле.

После объявления результата Холлоуэй обнял соперника и поднял его руку. Корейский Зомби объявил о завершении карьеры и не смог сдержать слёз.

Для 31-летнего американца эта победа стала 20-й в 27 боях. Чон Чхан Сону 36 лет, он выступал в UFC с 2011 года.