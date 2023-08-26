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26 августа, 20:06

Холлоуэй отправил Корейского Зомби в нокаут и на покой на UFC Fight Night 225

<p>Макс Холлоуэй и Чон Чхан Сон после боя на UFC Fight Night 225. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/ufc/status/1695461704766034191/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC</a></p>

Макс Холлоуэй и Чон Чхан Сон после боя на UFC Fight Night 225. Обложка © X / UFC

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй нокаутировал южнокорейского бойца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби, в главном поединке турнира UFC Fight Night 225, завершившемся в Сингапуре.

Всё закончилось в третьем раунде, когда южнокореец пропустил тяжёлый удар и оказался на настиле.

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После объявления результата Холлоуэй обнял соперника и поднял его руку. Корейский Зомби объявил о завершении карьеры и не смог сдержать слёз.

Для 31-летнего американца эта победа стала 20-й в 27 боях. Чон Чхан Сону 36 лет, он выступал в UFC с 2011 года.

Ранее Лайф рассказывал, как американский боец UFC Д'Амон Блэкшир победил соотечественника Хосе Джонсона редким болевым приёмом — твистером. Это произошло уже в первом раунде.

Артур Лапсаков
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