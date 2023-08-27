Маск критично высказался о Минюсте США

Минюсту США следовало бы подать в суд на самого себя из-за двойных стандартов относительно приёма на работу беженцев. Об этом написал американский предприниматель и изобретатель Илон Маск после иска ведомства к его компании SpaceX.

Так он прокомментировал пост профессора экономики Алекса Табарукка о том, что Министерство юстиции продвигает идею, согласно которой только граждане Америки могут подавать заявление на работу.

Напомним, на днях Минюст США обратился в суд с иском против SpaceX. Компанию обвиняют в нарушении Закона об иммиграции и гражданстве, согласно которому беженцы не могут подвергаться дискриминации при приёме на работу, за исключением случаев действия особого нормативного положения, распоряжения правительства или госконтракта. От SpaceX требуют компенсации для людей, которым было отказано из-за их статуса, уплаты штрафов и внесения изменений в политику компании.