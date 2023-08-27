Назван топ-5 самых вредных для здоровья продуктов

В любимом многими россиянами фастфуде содержится большое количество насыщенных жиров, сахара, соли и добавок, что приводит к ожирению, заболеваниям сердца, сосудов и другим проблемам со здоровьем. О самых вредных для здоровья продуктах рассказала "Известиям" нутрициолог, врач сервиса "Теледоктор24" Мария Меньшикова.

Она не рекомендует и магазинные полуфабрикаты, поскольку те зачастую изготовлены из сырья низкого качества, к тому же содержат много искусственных консервантов, красителей, ароматизаторов и соли. Так же как и в случае с фастфудом, регулярное их употребление приводит к проблемам с ЖКТ.

Многие считают полезными быстрозамороженные продукты, однако нутрициолог предостерегает: в них часто присутствуют консерванты и другие вещества для сохранения свежести, а также соль, сахар и насыщенные жиры, повышающие калорийность.

Завершают неполезный топ-5 сладости и газировка, которые, разумеется, содержат много сахара, трансжиры и искусственные добавки. Любителям этих продуктов Мария Меньшикова пророчит кариес, ожирение, диабет и другие заболевания. Специалист рекомендует заменить сладости фруктами и ягодами.