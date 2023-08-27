Россияне скупают электронику в преддверии 1 сентября

В России в преддверии нового учебного года значительно вырос спрос на электронику и различные девайсы. Об этом информирует газета "Известия" со ссылкой на данные ретейлеров и дистрибьюторов.

По их данным, нынешним летом самый высокий спрос на электронику с 2019 года в период back to school ("снова в школу"). Схожая ситуация наблюдается и на маркетплейсах, где в сравнении с прошлогодним летним отрезком выросли продажи ноутбуков и компьютеров, смартфонов, многофункциональных устройств и принтеров.

В среднем по России в июле и в первые недели августа продажи ноутбуков увеличились по сравнению с прошлогодними на 20%. Участники рынка связывают повышенный спрос на электронику с развитием параллельного импорта, отложенным из-за пандемии и санкций спросом и ожиданием роста цен.