В Калифорнии могут создать город будущего с солнечной фермой

Американская инвесткомпания Flannery Associates планирует построить новый город в Калифорнии. Реализация масштабного проекта уже началась, сообщили журналисты газеты The New York Times.

По данным издания, населённый пункт будет расположен к северо-востоку от Сан-Франциско в округе Солано. Город не только решит проблему нехватки жилья в штате, но и подарит своим обитателям тысячи рабочих мест, солнечную ферму, благоустроенные парки и усаженные деревьями рощи.

Flannery Associates уже скупила большое количество пустующих участков, заплатив на них порядка 800 миллионов долларов. На их месте жителям штата обещают возвести многолюдный город, который будет "таким-же удобным для пешеходов, как Париж".

Впрочем, считают в NYT, реализации проекта может помешать не самый удачный выбор места. Рядом с купленными участками проходит лишь одна автомагистраль, которая постоянно перегружена. Кроме того, нередки для штата и крупные лесные пожары.