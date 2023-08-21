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20 августа, 23:18

EMSC: Серия землетрясений зафиксирована у берегов Калифорнии

Несколько сильных землетрясений произошли неподалёку от американского штата Калифорния. Магнитуда самого мощного из них составила 5,1, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 00:41 по московскому времени. Эпицентр располагался на глубине 10 километров и удалён от побережья на 27 километров. Ближе всего к нему расположен 200-тысячный город Окснард.

Ещё два землетрясения произошли в районе Южной Калифорнии. Их магнитуда не превысила значения 3,6, отметили в сейсмологическом центре.

В Колумбии произошло два мощных землетрясения

В Колумбии произошло два мощных землетрясения

Между тем жителей Турции предупредили о начале периода сокрушительных землетрясений. По словам местных сейсмологов, катаклизмы могут разрушить сотни тысяч домов в Стамбуле.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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