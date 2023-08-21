EMSC: Серия землетрясений зафиксирована у берегов Калифорнии

Несколько сильных землетрясений произошли неподалёку от американского штата Калифорния. Магнитуда самого мощного из них составила 5,1, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 00:41 по московскому времени. Эпицентр располагался на глубине 10 километров и удалён от побережья на 27 километров. Ближе всего к нему расположен 200-тысячный город Окснард.

Ещё два землетрясения произошли в районе Южной Калифорнии. Их магнитуда не превысила значения 3,6, отметили в сейсмологическом центре.