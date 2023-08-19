Рухнут 100 тысяч домов: Турецкий сейсмолог сделал страшный прогноз для Стамбула в случае землетрясения

В Стамбуле около 100 тысяч жилых домов могут разрушиться, если произойдёт очередное мощное землетрясение. Об этом сообщил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр газете Hurriyet.

"Давайте вначале позаботимся о них, построим дома для людей, жизни которых находятся в опасности", — подчеркнул он.