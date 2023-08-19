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19 августа, 08:34

Рухнут 100 тысяч домов: Турецкий сейсмолог сделал страшный прогноз для Стамбула в случае землетрясения

Сейсмолог Гёрюр: В Стамбуле от землетрясений могут рухнуть 100 тысяч домов

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В Стамбуле около 100 тысяч жилых домов могут разрушиться, если произойдёт очередное мощное землетрясение. Об этом сообщил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр газете Hurriyet.

"Давайте вначале позаботимся о них, построим дома для людей, жизни которых находятся в опасности", — подчеркнул он.

По словам Гёрюра, в Стамбуле следует принять закон о новых нормах строительства, согласно которым обязать застройщиков проектировать только сейсмоустойчивые постройки.

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Напомним, в последнее время землетрясения в Турции участились. Так, в провинции Конья произошли подземные толчки магнитудой пять баллов. 9 августа в Малатье случилось землетрясение магнитудой 4,4 балла. На следующий день землетрясение произошло в Танзании. Всё это является так называемыми афтершоками разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля. Тогда в результате случившегося погибло 49 тысяч человек. Учёные предупредили, что землетрясения в Турции могут стать ещё сокрушительнее.

Татьяна Миссуми
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