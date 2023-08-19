Рухнут 100 тысяч домов: Турецкий сейсмолог сделал страшный прогноз для Стамбула в случае землетрясения
Сейсмолог Гёрюр: В Стамбуле от землетрясений могут рухнуть 100 тысяч домов
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В Стамбуле около 100 тысяч жилых домов могут разрушиться, если произойдёт очередное мощное землетрясение. Об этом сообщил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр газете Hurriyet.
"Давайте вначале позаботимся о них, построим дома для людей, жизни которых находятся в опасности", — подчеркнул он.
По словам Гёрюра, в Стамбуле следует принять закон о новых нормах строительства, согласно которым обязать застройщиков проектировать только сейсмоустойчивые постройки.
Напомним, в последнее время землетрясения в Турции участились. Так, в провинции Конья произошли подземные толчки магнитудой пять баллов. 9 августа в Малатье случилось землетрясение магнитудой 4,4 балла. На следующий день землетрясение произошло в Танзании. Всё это является так называемыми афтершоками разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля. Тогда в результате случившегося погибло 49 тысяч человек. Учёные предупредили, что землетрясения в Турции могут стать ещё сокрушительнее.