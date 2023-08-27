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27 августа, 04:13

В США назвали Россию гарантом мировой стабильности

Дипломат Джатрас: Лишь РФ может стать гарантом стабильности на Украине и в мире

Украина может рассчитывать на стабильное будущее в безопасном мире лишь в том случае, если будут соблюдаться все условия России. Такого мнения придерживается экс-советник по внешней политике в Сенате США Джим Джатрас.

"Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия", — пояснил дипломат в эфире "Соловьёв Live".

По словам американского эксперта, западные спонсоры украинского конфликта продолжают считать своих оппонентов "недочеловеками". Именно поэтому заявлениям США и их союзников не стоит доверять, подчеркнул Джатрас.

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Между тем катастрофические потери на фронте вынуждают украинские власти идти на отчаянные меры. Так, двумя днями ранее Верховная рада зарегистрировала законопроект о мобилизации на военную службу чиновников и депутатов.

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Freepik

Илья Пушкарев
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