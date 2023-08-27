В США назвали Россию гарантом мировой стабильности
Дипломат Джатрас: Лишь РФ может стать гарантом стабильности на Украине и в мире
Украина может рассчитывать на стабильное будущее в безопасном мире лишь в том случае, если будут соблюдаться все условия России. Такого мнения придерживается экс-советник по внешней политике в Сенате США Джим Джатрас.
"Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия", — пояснил дипломат в эфире "Соловьёв Live".
По словам американского эксперта, западные спонсоры украинского конфликта продолжают считать своих оппонентов "недочеловеками". Именно поэтому заявлениям США и их союзников не стоит доверять, подчеркнул Джатрас.
Между тем катастрофические потери на фронте вынуждают украинские власти идти на отчаянные меры. Так, двумя днями ранее Верховная рада зарегистрировала законопроект о мобилизации на военную службу чиновников и депутатов.
Freepik