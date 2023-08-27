В США назвали Россию гарантом мировой стабильности

Украина может рассчитывать на стабильное будущее в безопасном мире лишь в том случае, если будут соблюдаться все условия России. Такого мнения придерживается экс-советник по внешней политике в Сенате США Джим Джатрас.

"Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия", — пояснил дипломат в эфире "Соловьёв Live".

По словам американского эксперта, западные спонсоры украинского конфликта продолжают считать своих оппонентов "недочеловеками". Именно поэтому заявлениям США и их союзников не стоит доверять, подчеркнул Джатрас.