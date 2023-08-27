По городам Украины спокойно разгуливают наёмники из Южной Америки. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На Украине заметили гуляющих по улицам южноамериканских наёмников. Видео © t.me / rian_ru

Он предоставил фото, на котором два человека с внешностью латиноамериканцев идут в камуфляже. У одного из них видны перуанский флаг и ортез после ранения в ногу.

"На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки, у одного из них на шевроне флаг Перу и флаг Украины — это и есть иностранные наёмники", — сказал Лебедев в беседе с РИА "Новости".

Ради безопасности агента, сделавшего данный снимок, не называется город, в котором заметили наёмников. Также на фото скрыта улица.