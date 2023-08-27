На Украине заметили гуляющих по улицам южноамериканских наёмников
РИА "Новости": Наёмники из Южной Америки спокойно разгуливают по городам Украины
По городам Украины спокойно разгуливают наёмники из Южной Америки. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
На Украине заметили гуляющих по улицам южноамериканских наёмников. Видео © t.me / rian_ru
Он предоставил фото, на котором два человека с внешностью латиноамериканцев идут в камуфляже. У одного из них видны перуанский флаг и ортез после ранения в ногу.
"На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки, у одного из них на шевроне флаг Перу и флаг Украины — это и есть иностранные наёмники", — сказал Лебедев в беседе с РИА "Новости".
Ради безопасности агента, сделавшего данный снимок, не называется город, в котором заметили наёмников. Также на фото скрыта улица.
Ранее пленный капитан ВСУ Евгений Низовцев рассказал о том, что на Украине воюет множество грузин и белорусов. По его словам, подготовка и мотивация наёмников в среднем выше, чем у мобилизованных.
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