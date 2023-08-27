В Госдуме предложили платить за сдачу закладок полиции

В России предложили платить вознаграждение за информацию о закладках с наркотиками. С такой инициативой в МВД обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

По словам депутата, в последние годы тайники для бесконтактного сбыта запрещённых веществ стали особенно популярны среди наркоманов. Чаще всего на сбытчиков жалуются жители многоквартирных домов, однако не всегда полицейские должным образом реагируют на их жалобы. Зачастую у них просто не хватает ресурсов для борьбы с ними, поэтому необходимы дополнительные меры против распространения наркотиков.

"Решением проблемы может стать введение денежного вознаграждения для граждан за нахождение наркотиков и их сдачу в правоохранительные органы", — приводит его слова ТАСС.

Как пояснил парламентарий, нужно ввести заявительный порядок взаимодействия МВД и граждан. Если полицейские оперативно не реагируют на сообщения о закладках, то гражданин должен будет предупредить о намерении принести наркотики в отделение полиции. После этого он сможет получить установленное приказом МВД вознаграждение.

Кроме того, Даванков предложил задействовать видеокамеры и искусственный интеллект для борьбы с рекламой наркотиков, а также направлять на её закрашивание граждан на обязательных работах. Вместе с тем, считает зампред Госдумы, не помешало бы создание единого информационного центра по борьбе с наркотиками, а также системы мотивации для правоохранителей в борьбе с трафаретами и закладками. Эксперимент предлагается провести в Москве.