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27 августа, 07:14

Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтёра

Путин заявил о развитии угольной отрасли России, несмотря на ограничения

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли России с Днём шахтёра. Глава государства отметил их вклад в обеспечение энергетической безопасности страны и положительно оценил динамику развития этой сферы промышленности. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал работу в угольной отрасли непростой, но важной и почётной, требующей исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств — выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки.

"Эти высокие нравственные принципы, сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к шахтёрскому братству передаются из поколения в поколение, служат надёжной основой существования крепких горняцких династий", — подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что, несмотря на все ограничения, отрасль развивается, увеличивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, а также внедряет передовые технологии. Угольная промышленность России вносит весомый вклад в работу в том числе оборонных предприятий, указал президент.

Храбрые сердца в темноте земли: День шахтёра в России – 2023

Храбрые сердца в темноте земли: День шахтёра в России – 2023

Ранее Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником. Российский лидер подчеркнул, что каждый сотрудник отрасли работает на ответственном участке, по праву гордится профессией и продолжает её славные традиции, которые закладывались ещё в первой половине XIX века создателями Царскосельской железной дороги.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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