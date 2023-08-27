Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтёра

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли России с Днём шахтёра. Глава государства отметил их вклад в обеспечение энергетической безопасности страны и положительно оценил динамику развития этой сферы промышленности. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал работу в угольной отрасли непростой, но важной и почётной, требующей исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств — выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки.

"Эти высокие нравственные принципы, сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к шахтёрскому братству передаются из поколения в поколение, служат надёжной основой существования крепких горняцких династий", — подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что, несмотря на все ограничения, отрасль развивается, увеличивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, а также внедряет передовые технологии. Угольная промышленность России вносит весомый вклад в работу в том числе оборонных предприятий, указал президент.