Под Петербургом мужчина нашёл человеческий череп в лесу

Недалеко от деревни Кузнецово Ленинградской области мужчина нашёл в лесу человеческий череп. Об этом сообщает 78.ru.

Местный житель сообщил о находке в полицию. Череп находился в 250 метрах от дороги. Его отправили в морг для судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители проводят проверку.