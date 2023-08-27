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27 августа, 09:09

Под Петербургом мужчина нашёл человеческий череп в лесу

"78.ru": В Ленинградской области мужчина нашёл человеческий череп в лесу

Недалеко от деревни Кузнецово Ленинградской области мужчина нашёл в лесу человеческий череп. Об этом сообщает 78.ru.

Местный житель сообщил о находке в полицию. Череп находился в 250 метрах от дороги. Его отправили в морг для судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители проводят проверку.

Строитель из Москвы до зубов динозавра находил 500-летний человеческий череп

Строитель из Москвы до зубов динозавра находил 500-летний человеческий череп

Ранее Лайф писал о том, что в мае в Ленинградской области за одни сутки обнаружили три человеческих черепа в двух районах. Два из них обнаружили возле кладбища.

Обложка ©

Freepik / Wirestock

Илья Суриков
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