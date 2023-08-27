"Хорошо, не попросили станцевать": Лавров развеселил лидеров БРИКС искромётной шуткой

Западные политики и журналисты работают языком, а страны БРИКС предпочитают использовать голову для реальных дел. Так глава МИД России Сергей Лавров в общении с журналистами прокомментировал снисходительность, которая ранее просматривалась в отношении к международному союзу на Западе.

Лавров — о западных политиках и журналистах. Видео © T.me / zarubinreporter

"Они работают языком, а мы — головой и конкретными делами", — объяснил Лавров.

А во время совместного рукопожатия Лавров развеселил лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. На просьбу журналистов поднять руки министр пошутил: "Хорошо, что не попросили станцевать", после чего Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Луис да Силва и Сирил Рамафоса разразились смехом.