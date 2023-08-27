"Хорошо, не попросили станцевать": Лавров развеселил лидеров БРИКС искромётной шуткой
Лавров заявил, что Запад работает языком, а БРИКС — головой
Саммит стран БРИКС в ЮАР. Фото © Flickr / 15th BRICS SUMMIT
Западные политики и журналисты работают языком, а страны БРИКС предпочитают использовать голову для реальных дел. Так глава МИД России Сергей Лавров в общении с журналистами прокомментировал снисходительность, которая ранее просматривалась в отношении к международному союзу на Западе.
Лавров — о западных политиках и журналистах. Видео © T.me / zarubinreporter
"Они работают языком, а мы — головой и конкретными делами", — объяснил Лавров.
А во время совместного рукопожатия Лавров развеселил лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. На просьбу журналистов поднять руки министр пошутил: "Хорошо, что не попросили станцевать", после чего Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Луис да Силва и Сирил Рамафоса разразились смехом.
Ранее Лавров рассказал, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают за сохранение названия сообщества после того, как в его состав войдут новые государства. Глава российского МИД объяснил: все понимают, что лучше оставить всё как есть. Это подчеркнёт преемственность работы.