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27 августа, 10:04

"Хорошо, не попросили станцевать": Лавров развеселил лидеров БРИКС искромётной шуткой

Лавров заявил, что Запад работает языком, а БРИКС — головой

<p>Саммит стран БРИКС в ЮАР. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/197960982@N04/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">15th BRICS SUMMIT</a></p>

Саммит стран БРИКС в ЮАР. Фото © Flickr / 15th BRICS SUMMIT

Западные политики и журналисты работают языком, а страны БРИКС предпочитают использовать голову для реальных дел. Так глава МИД России Сергей Лавров в общении с журналистами прокомментировал снисходительность, которая ранее просматривалась в отношении к международному союзу на Западе.

Лавров — о западных политиках и журналистах. Видео © T.me / zarubinreporter

"Они работают языком, а мы — головой и конкретными делами", объяснил Лавров.

А во время совместного рукопожатия Лавров развеселил лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. На просьбу журналистов поднять руки министр пошутил: "Хорошо, что не попросили станцевать", после чего Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Луис да Силва и Сирил Рамафоса разразились смехом.

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Ранее Лавров рассказал, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают за сохранение названия сообщества после того, как в его состав войдут новые государства. Глава российского МИД объяснил: все понимают, что лучше оставить всё как есть. Это подчеркнёт преемственность работы.

Юрий Лысенко
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