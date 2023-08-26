Расширение БРИКС связали с окончательными похоронами американского доллара

Объявленное на прошедшем саммите расширение БРИКС позволит ускорить процесс вытеснения доллара из мировой экономики. Второй приоритетной целью объединения станет выстраивание независимых механизмов торговли, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрохович.

По словам экономиста, в ближайшее время к блоку присоединятся страны, с которыми можно договариваться о разделе рынков и новых алгоритмах ценообразования. Последние должны опираться на биржи стран БРИКС, а не на финансовую инфраструктуру США. Сложнее всего в этом вопросе будет убедить остальные государства, что отдаление от доллара принесёт лишь пользу, отметил он.