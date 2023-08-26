Расширение БРИКС связали с окончательными похоронами американского доллара
Финансист Митрахович: Расширение БРИКС ускорит дедолларизацию мировой экономики
Объявленное на прошедшем саммите расширение БРИКС позволит ускорить процесс вытеснения доллара из мировой экономики. Второй приоритетной целью объединения станет выстраивание независимых механизмов торговли, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрохович.
По словам экономиста, в ближайшее время к блоку присоединятся страны, с которыми можно договариваться о разделе рынков и новых алгоритмах ценообразования. Последние должны опираться на биржи стран БРИКС, а не на финансовую инфраструктуру США. Сложнее всего в этом вопросе будет убедить остальные государства, что отдаление от доллара принесёт лишь пользу, отметил он.
"Если это произойдёт, то изменится американское финансовое доминирование. Если на каком-то этапе условной середины 2030-х годов выяснится, что можно торговать без участия американских банков и доллара, то получится, что Америка не нужна. И тогда её роль в мире резко снизится", — пояснил эксперт в интервью радио "Комсомольская правда".
Ранее на итоги "исторического" саммита БРИКС в ЮАР отреагировали в США. Комментируя планы блока по расширению, Госдеп подчеркнул, что страны имеют право самостоятельно выбирать себе партнёров. С 1 января 2024 года состав объединения пополнят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.