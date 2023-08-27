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27 августа, 10:03

Нападающий ФК "Ахмат" Мохамед Конате получил паспорт России

<p>Мохамед Конате. Обложка © <a href="https://fc-akhmat.ru/news/fc-akhmat/novosti-osnovy/mokhamed-konate-stal-grazhdaninom-rossii/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба ФК "Ахмат"</a></p>

Мохамед Конате. Обложка © Пресс-служба ФК "Ахмат"

Нападающий грозненского "Ахмата" Мохамед Конате получил паспорт России. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате получил паспорт Российской Федерации. Мы поздравляем Конате с гражданством России!" говорится в опубликованном сообщении.

Конате 25 лет, он родился в Кот-д'Ивуаре, но выступает за сборную Буркина-Фасо. За "Ахмат" форвард играет с 2021 года, ранее выступал за "Химки", "Тамбов", "Урал", армянский "Пюник", белорусский "Гомель" и другие клубы. Всего за грозненский клуб он провёл 63 матча, забив 23 мяча и сделав две голевые передачи. Также стоит отметить, что жена Мохамеда — Кристина — уроженка Сибири. У пары есть дочь Ясмина.

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По мнению Мохамеда Конате, Грозный — один из лучших городов России. Ранее он отметил доброту местных жителей и куриный шашлык — "всё как в Африке".

Матвей Константинов
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