Нападающий ФК "Ахмат" Мохамед Конате получил паспорт России

Конате 25 лет, он родился в Кот-д'Ивуаре, но выступает за сборную Буркина-Фасо. За "Ахмат" форвард играет с 2021 года, ранее выступал за "Химки", "Тамбов", "Урал", армянский "Пюник", белорусский "Гомель" и другие клубы. Всего за грозненский клуб он провёл 63 матча, забив 23 мяча и сделав две голевые передачи. Также стоит отметить, что жена Мохамеда — Кристина — уроженка Сибири. У пары есть дочь Ясмина.