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27 августа, 10:11

В Кемерове родился Гарри Поттер

Поклонники "Гарри Поттера" из Кемерова назвали новорождённого сына в его честь

В Кемерове на свет появился мальчик, которого родители назвали Гарри Поттером, чтобы его имя точно было запоминающимся. Об этом сообщает местное издание "Сибдепо", пообщавшись с отцом ребёнка.

Алина и Сергей Поттеры. Фото © VK / Серхио Поттер

Алина и Сергей Поттеры. Фото © VK / Серхио Поттер

Родители малыша — Алина и Сергей Поттеры. Это их настоящая фамилия. Поклонниками знаменитого фэнтези британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике они себя не считают. Но когда узнали, что у них родится сын, то решили, что всё равно окружающие в шутку начнут называть его Гарри.

"Как бы мы ни назвали ребёнка, его с такой фамилией всё равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и по крайней мере сына всегда будут запоминать по имени", — пояснил Сергей.

Фанатов Гарри Поттера призвали не захламлять носками "могилу" Добби

Фанатов Гарри Поттера призвали не захламлять носками "могилу" Добби

Ранее сообщалось, что в Соединённом Королевстве на аукцион выставили одно из самых редких изданий "Гарри Поттера" с автографом автора книг о волшебнике Джоан Роулинг.

Обложка ©

"Гарри Поттер и философский камень", режиссёр — Крис Коламбус, сценарист — Джоан К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Татьяна Миссуми
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