В Кемерове родился Гарри Поттер

В Кемерове на свет появился мальчик, которого родители назвали Гарри Поттером, чтобы его имя точно было запоминающимся. Об этом сообщает местное издание "Сибдепо", пообщавшись с отцом ребёнка.

Алина и Сергей Поттеры. Фото © VK / Серхио Поттер

Родители малыша — Алина и Сергей Поттеры. Это их настоящая фамилия. Поклонниками знаменитого фэнтези британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике они себя не считают. Но когда узнали, что у них родится сын, то решили, что всё равно окружающие в шутку начнут называть его Гарри.

"Как бы мы ни назвали ребёнка, его с такой фамилией всё равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и по крайней мере сына всегда будут запоминать по имени", — пояснил Сергей.