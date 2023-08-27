Регион

Уведомления отключены

27 августа, 10:16

В Казани мальчику с ДЦП пришлось ползком спускаться по лестнице в здании суда

"116.ru": В Казани мальчику с ДЦП пришлось ползком спускаться по лестнице в суде

В Казани в Вахитовском районном суде 14-летний мальчик с ДЦП был вынужден спускаться по лестнице ползком. О произошедшем его мать рассказала изданию 116.ru.

Женщина поделилась, что её вызвали на заседание вместе с ребёнком. Однако подняться на третий этаж и спускаться обратно ему пришлось ползком, инвалидное кресло поднять было невозможно. Мать ребёнка отметила, что сама она тоже не могла поднять сына, для неё он слишком тяжёлый — 46 килограммов.

"Даже мужики, прокуроры стояли и ждали, пока Кирилл сползёт. Они даже не сказали: давайте поможем донести до такси. Они стояли, как будто нас не видят. Мы люди, которых нет", — сказала мама мальчика.

Вводится запрет на высаживание из транспорта инвалидов без билетов

Вводится запрет на высаживание из транспорта инвалидов без билетов

Она добавила, что кнопка, предназначенная для помощи инвалидам, не работала. Женщине попытался помочь охранник, но он так и не смог поднять коляску.

Ранее Лайф рассказывал о том, что мальчик с ДЦП из уральской Верхней Пышмы завоевал золото на чемпионате мира по шахматам для лиц с ПОДА (повреждение опорно-двигательного аппарата). Соперниками Сергея были 26 участников из 14 стран.

Обложка ©

116.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Татарстан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров