В Казани мальчику с ДЦП пришлось ползком спускаться по лестнице в здании суда

В Казани в Вахитовском районном суде 14-летний мальчик с ДЦП был вынужден спускаться по лестнице ползком. О произошедшем его мать рассказала изданию 116.ru.

Женщина поделилась, что её вызвали на заседание вместе с ребёнком. Однако подняться на третий этаж и спускаться обратно ему пришлось ползком, инвалидное кресло поднять было невозможно. Мать ребёнка отметила, что сама она тоже не могла поднять сына, для неё он слишком тяжёлый — 46 килограммов.

"Даже мужики, прокуроры стояли и ждали, пока Кирилл сползёт. Они даже не сказали: давайте поможем донести до такси. Они стояли, как будто нас не видят. Мы люди, которых нет", — сказала мама мальчика.

Она добавила, что кнопка, предназначенная для помощи инвалидам, не работала. Женщине попытался помочь охранник, но он так и не смог поднять коляску.