Регион

Уведомления отключены

27 августа, 11:05

Медик рассказала, о каких опасных болезнях говорят синие ногти

Врач Акулова: Ногти могут синеть из-за проблем с сосудами и кровью

Если ногти приобретают синий цвет, это может говорить о наличии ряда заболеваний. Среди них недуги, связанные с сосудами, кровью, и другие. Об этом рассказала сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии больницы ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамке Анастасия Акулова.

По её словам, посиневшие ногтевые пластины могут быть также из-за заболеваний дыхательной системы, венозной недостаточности и проблем с кровотоком.

"Ногти могут посинеть, если у человека хроническая обструктивная болезнь лёгких, которая бывает у курильщиков. Или в случае ишемии конечности: общее состояние пациента не страдает, но его беспокоит боль в конечности — руке или ноге", — сказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Учёные выяснили, что грызть ногти безопасно, а от ковыряния в носу можно умереть

Учёные выяснили, что грызть ногти безопасно, а от ковыряния в носу можно умереть

Также частой причиной посиневших ногтевых пластин медик назвала запущенные воспалительные заболевания. В данном случае это может проявляться на обеих руках или ногах. При таких симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее подолог Анжелика Койнова назвала опухоль одной из причин почернения ногтей на ногах. Кроме того, эта проблема может являться результатом травмирующего воздействия или же симптомом различных заболеваний.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров