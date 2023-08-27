Медик рассказала, о каких опасных болезнях говорят синие ногти

Если ногти приобретают синий цвет, это может говорить о наличии ряда заболеваний. Среди них недуги, связанные с сосудами, кровью, и другие. Об этом рассказала сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии больницы ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамке Анастасия Акулова.

По её словам, посиневшие ногтевые пластины могут быть также из-за заболеваний дыхательной системы, венозной недостаточности и проблем с кровотоком.

"Ногти могут посинеть, если у человека хроническая обструктивная болезнь лёгких, которая бывает у курильщиков. Или в случае ишемии конечности: общее состояние пациента не страдает, но его беспокоит боль в конечности — руке или ноге", — сказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Также частой причиной посиневших ногтевых пластин медик назвала запущенные воспалительные заболевания. В данном случае это может проявляться на обеих руках или ногах. При таких симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу.