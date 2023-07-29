Подолог назвала опухоль одной из причин почернения ногтей на ногах

Подолог Анжелика Койнова объяснила, с чем связано почернение ногтей на ногах, в том числе на больших пальцах. В беседе с Лайфом она рассказала, что эта проблема может являться результатом травмирующих воздействий на ноготь или же симптомом различных заболеваний.

Подолог Анжелика Койнова. Фото © Предоставлено Лайфу

"При сильном физическом воздействии разрываются кровеносные сосуды, от чего и появляется гематома, имеющая чёрный или синий оттенок. Такие последствия остаются, например, после удара пальцами ног о твёрдые поверхности. Синяк может появиться после спотыкания или если кто-то наступил на ногу", — уточнила специалист.

Всё это может привести к ряду серьёзных болезней, например, меланонихии, добавила Койнова. Данное заболевание очень трудно лечится, к тому же может быть заразно. По словам подолога, ногти также могут чернеть из-за проблем с внутренними органами. В некоторых случаях причиной почернения ногтей может быть доброкачественная опухоль, в результате чего разрастание мелких кровеносных сосудов даёт о себе знать чёрным пятном на ногте.

Но самым очевидным фактором почернения ногтей на больших пальцах ног является чрезмерная потливость, которая как раз и создаёт вокруг пальцев условия для размножения болезнетворных бактерий. Сбой венозного оттока также влияет на почернение ногтя, так как происходит кровоизлияние в область ногтевой пластины. Поэтому, обнаружив подозрительное затемнение, необходимо записаться на приём к подологу.

"Производственные травмы также могут быть причиной почернения ногтей. Например, у танцоров, спортсменов или даже моделей, которые вынуждены носить неудобную обувь. А если гематома уже слишком большая, то кровь может затвердеть и вытеснить ноготь, что приведёт к его деформации. Если гематому не лечить вовремя, то её заживление может занять больше времени, что приведёт к осложнениям, например онихолизису", — подчеркнула эксперт.

Это заболевание, продолжила Койнова, представляет собой поражение ногтевой пластины, которое проявляется в её отслоении от ложа с полным или же частичным разрушением. Половина случаев болезни — следствие травматического или механического повреждения ногтя. А уже на фоне онихолизиса может развиться ещё более серьёзное заболевание — экзостоз — новообразование, сформированное из костной или хрящевой ткани, которое и приводит к болевым ощущениям и даже к полной потере ногтя. Впоследствии, именно экзостоз требует особого внимания, ведь единственный способ его вылечить — хирургический.