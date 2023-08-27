Назван витамин, который поможет снизить риск развития рассеянного склероза

Многие люди путают старческий склероз и рассеянный склероз, несмотря на то, что эти два заболевания абсолютно различны, более того, между ними нет никакой связи. Об этом, а также о том, как предупредить развитие рассеянного склероза, рассказал врач-невролог "СМ-Клиники" Артём Барышев.

"Рассеянный склероз — это тяжёлое и инвалидизирующее заболевание, которым страдают преимущественно молодые люди. Рассеянный склероз может вызывать разнообразные симптомы, включая проблемы с координацией, снижение зрения и чувствительности, слабость в мышцах, конечностях, когнитивные нарушения и другие", — объяснил медик.

Симптомы этого заболевания могут возникнуть в любом возрасте, но чаще всего они проявляются в возрастном диапазоне от 20 до 40 лет, добавил врач. Причины и механизмы развития данного заболевания пока не полностью изучены, но факторы риска хорошо известны. Одним из основных факторов считается хронический стресс. Особенно молодым людям следует обратить на него внимание: отдыхать, высыпаться, правильно питаться и стараться не нервничать.

Второй важный фактор — вирусные инфекции и вирус-ассоциируемые заболевания, продолжил невролог. Кроме того, следует быть осторожными с травмами и хроническими заболеваниями, так как они также могут сыграть важную роль в развитии рассеянного склероза. И наконец, наследственность имеет значительное влияние на развитие этого заболевания. Хотя случаи, связанные с семейным наследованием, являются крайне редкими (составляют всего 3% случаев), генетический фактор играет важную роль. Также стоит отметить, что у женщин риск развития рассеянного склероза значительно выше, чем у мужчин.

К сожалению, рассеянный склероз является неизлечимым заболеванием, констатировал собеседник Лайфа. Однако возможно уменьшить проявления этого заболевания, улучшить качество жизни и продлить периоды ремиссии. Поэтому при появлении первых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Таким образом, можно своевременно обнаружить заболевание на ранней стадии и принять меры для эффективного контроля.

"Чтобы снизить риск развития рассеянного склероза, рекомендуется регулярно принимать витамин D, отказаться от курения, правильно и сбалансированно питаться, а также заниматься спортом и вести активный образ жизни", — подытожил Барышев.