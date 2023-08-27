Под Петербургом отец во сне насмерть придавил трёхмесячного сына
"78.ru": В Ленобласти отец во сне насмерть придавил трёхмесячного сына
В деревне Малое Карлино Ломоносовского района Ленинградской области отец во сне насмерть придавил своего сына. По данным 78.ru, сообщение о гибели трёхмесячного ребёнка поступило в полицию накануне. Наряд оперативно прибыл в двухэтажный частный дом.
Выяснилось, что 28-летний отец и сын спали в одной кровати. По предварительным данным, он во сне придавил ребёнка и тот погиб от удушения. Точную причину смерти установят специалисты. Известно, что семья полная, на учёте не состоит. Проводится проверка.
Ранее Лайф показывал страшные кадры из Москвы, где стальная подъездная дверь придавила пятилетнего мальчика. В больнице у него диагностировали целый ряд травм. Возбуждено уголовное дело.
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