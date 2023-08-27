Под Петербургом отец во сне насмерть придавил трёхмесячного сына

В деревне Малое Карлино Ломоносовского района Ленинградской области отец во сне насмерть придавил своего сына. По данным 78.ru, сообщение о гибели трёхмесячного ребёнка поступило в полицию накануне. Наряд оперативно прибыл в двухэтажный частный дом.

Выяснилось, что 28-летний отец и сын спали в одной кровати. По предварительным данным, он во сне придавил ребёнка и тот погиб от удушения. Точную причину смерти установят специалисты. Известно, что семья полная, на учёте не состоит. Проводится проверка.