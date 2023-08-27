Медик назвала причины появления бородавок и моллюсков у детей

Бородавки и моллюски у детей могут появляться из-за вирусов. Об этом Лайфу рассказала детский хирург "СМ-Клиники" для детей Марина Тарасова.

По словам эксперта, в случае с бородавками — дело в вирусе папилломы человека (ВПЧ), от которого существует вакцина. В случае с моллюсками — в вирусе контагиозного моллюска.

"Иногда говорят о том, что здесь имеет место генетическая предрасположенность. Однако на самом деле причина более высокого риска у детей, родители которых тоже имеют бородавки или моллюски, в том, что они чаще взаимодействуют. А оба вируса передаются через контакт кожа к коже и через предметы домашнего обихода", — сказала Тарасова.

Эта проблема всесезонная, но летом риски особенно увеличиваются, поскольку дети могут контактировать с другими ребятами в водоёмах или же получать ранки на коже. Врачи советуют удалять родинки, бородавки и моллюски в холодное время года, уточнила специалист.

Тарасова добавила, что сейчас в клиниках для решения проблемы применяются безболезненные и высокоэффективные методы "хирургии одного дня", которые позволяют ребёнку с родителями не задерживаться в стационаре, а сразу же пойти домой.

"Чаще всего мы используем лазер, который хорошо зарекомендовал себя во многих областях медицины. Но также это может быть и радиоволновой нож, так называемый электронож, и криодеструкция, то есть замораживание с помощью жидкого азота", — отметила собеседница Лайфа.

Первый и главный способ профилактики такого рода высыпаний — обучение детей тому, как важно соблюдать правила личной гигиены. То есть пользоваться только своими полотенцем и мочалкой и не забывать надевать сланцы в общественных местах (например, в бассейне).