"Это моя жена, что хочу, буду делать": Полиция Москвы ищет "яжемужа" за избиение супруги у ТЦ

Полиция Москвы проведёт проверку инцидента с избиением женщины около ТЦ "Калейдоскоп" на улице Сходненской. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Мужчина объясняет, откуда у него право избивать свою жену на улице. Видео © VK / "Москва с огоньком | Новости Москвы"

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции в одном из пабликов были выявлены видеоролик и публикация, в которой сообщалось о том, что на территории, прилегающей к одному из торговых центров на улице Сходненской, мужчина ударил женщину", — говорится в сообщении.

На ролике видно, что прохожие пытаются успокоить мужчину, а он возмущается тем, что ему не позволяют делать всё, что заблагорассудится, с собственной женой. Столичная полиция выясняет личность давшего волю рукам мужчины. Решение о законном наказании будет принято по завершении расследования.