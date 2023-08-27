"Это моя жена, что хочу, буду делать": Полиция Москвы ищет "яжемужа" за избиение супруги у ТЦ
Полиция Москвы занялась случаем с избиением женщины на улице у ТЦ "Калейдоскоп"
Полиция Москвы проведёт проверку инцидента с избиением женщины около ТЦ "Калейдоскоп" на улице Сходненской. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Мужчина объясняет, откуда у него право избивать свою жену на улице. Видео © VK / "Москва с огоньком | Новости Москвы"
"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции в одном из пабликов были выявлены видеоролик и публикация, в которой сообщалось о том, что на территории, прилегающей к одному из торговых центров на улице Сходненской, мужчина ударил женщину", — говорится в сообщении.
На ролике видно, что прохожие пытаются успокоить мужчину, а он возмущается тем, что ему не позволяют делать всё, что заблагорассудится, с собственной женой. Столичная полиция выясняет личность давшего волю рукам мужчины. Решение о законном наказании будет принято по завершении расследования.
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