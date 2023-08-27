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27 августа, 09:38

Петербуржец выбросил из окна любовницу

ГУ МВД: В Санкт-Петербурге 49-летний мужчина выкинул из окна свою сожительницу

В Санкт-Петербурге 49-летний мужчина выкинул из окна свою сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, всё произошло в многоквартирном доме, расположенном по улице Купчинской. Прибывшие на место правоохранители увидели под окнами 43-летнюю женщину, которая находилась в тяжёлом состоянии и немедленно была доставлена в больницу.

Позже сотрудники выяснили, что причиной падения пострадавшей с третьего этажа оказался её же сожитель. Мужчина уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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