ВСУ потеряли до 120 солдат в 11 провальных атаках под Купянском

Российские военные за сутки отбили 11 попыток перейти в наступление со стороны ВСУ на Купянском направлении, противник лишился до 120 солдат убитыми и ранеными. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в течение суток отражено 11 атак", — уточнил он.

По его данным, также украинская армия потеряла за этот период танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777.