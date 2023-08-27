ВСУ потеряли до 120 солдат в 11 провальных атаках под Купянском
ВС РФ отразили 11 атак противника на Купянском направлении
Российские военные за сутки отбили 11 попыток перейти в наступление со стороны ВСУ на Купянском направлении, противник лишился до 120 солдат убитыми и ранеными. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в течение суток отражено 11 атак", — уточнил он.
По его данным, также украинская армия потеряла за этот период танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777.
Накануне сообщалось, что ВС России уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Также противник потерял три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30.
ТАСС / Алексей Коновалов