Экс-футболист сборной России Игорь Смольников завершил карьеру в возрасте 35 лет

Бывший футболист сборной России Игорь Смольников сообщил, что завершил спортивную карьеру. 35-летний трёхкратный чемпион страны отметил, что уже пошёл учиться на тренера.

"Карьеру игрока завершил и уже пошёл учиться на тренера", — заявил Смольников "Матч ТВ".

Он также поблагодарил всех, с кем сталкивался, будучи футболистом, — руководство клубов, игроков, тренеров, медицинские и административные штабы команд.

За свою карьеру Смольников выступал за столичные "Торпедо" и "Локомотив", петербургский "Зенит", "Краснодар", "Ростов", "Урал", "Читу", "Жемчужину-Сочи", тульский "Арсенал" на позициях защитника и полузащитника. Три раза он становился чемпионом России, по два раза — обладателем Кубка и Суперкубка. Провёл 30 матчей за сборную России, в 2018 году получил звание заслуженного мастера спорта РФ. Кроме того, Смольникова четырежды включали в список 33 лучших футболистов страны (с 2014-го по 2018 год).