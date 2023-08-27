ВСУ попали под шквальный огонь артиллерии России и лишились 130 солдат

Российские подразделения за сутки ликвидировали до 130 военнослужащих ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое ДНР и Приютное Запорожской области", — уточнил он.

Кроме того, по его словам, украинская армия потеряла две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30.