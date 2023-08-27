ВСУ попали под шквальный огонь артиллерии России и лишились 130 солдат
ВСУ за сутки потеряли до 130 солдат на Южно-Донецком направлении
Российские подразделения за сутки ликвидировали до 130 военнослужащих ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое ДНР и Приютное Запорожской области", — уточнил он.
Кроме того, по его словам, украинская армия потеряла две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30.
Накануне сообщалось, что российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ в Запорожской области. За это время было уничтожено до 115 бойцов ВСУ, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, американская артиллерийская система М777, буксируемая гаубица М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
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