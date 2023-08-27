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Опубликовано 27 августа 2023, 11:17
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Сбито сразу два круживших над Запорожьем украинских штурмовика Су-25

Средствами ПВО России за сутки сбито два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины

Самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Обложка © Shutterstock

Самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Обложка © Shutterstock

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили сразу два украинских Су-25 над территорией Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО сбито два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области", — уточнил он. Также за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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К слову, Украина теряет самолёты не только в бою. Ранее в небе над Житомирской областью столкнулись два украинских самолёта L-39. Погибли три пилота, включая распиаренного СМИ "призрака Киева" — лётчика Джуса (Андрей Пильщиков). Украина признала катастрофу только спустя сутки, после того как информация просочилась в СМИ.

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Андрей Бражников
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