Сбито сразу два круживших над Запорожьем украинских штурмовика Су-25

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили сразу два украинских Су-25 над территорией Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО сбито два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области", — уточнил он. Также за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.