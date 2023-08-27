Сбито сразу два круживших над Запорожьем украинских штурмовика Су-25
Средствами ПВО России за сутки сбито два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины
Самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Обложка © Shutterstock
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили сразу два украинских Су-25 над территорией Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами ПВО сбито два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области", — уточнил он. Также за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
К слову, Украина теряет самолёты не только в бою. Ранее в небе над Житомирской областью столкнулись два украинских самолёта L-39. Погибли три пилота, включая распиаренного СМИ "призрака Киева" — лётчика Джуса (Андрей Пильщиков). Украина признала катастрофу только спустя сутки, после того как информация просочилась в СМИ.