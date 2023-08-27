Сальдо вызвался в сжатые сроки подготовить Скадовский порт к запуску паромов в Зонгулдак

Скадовский морской порт, находящийся в Херсонской области на берегу Джарылгачского залива Чёрного моря, приведён в рабочее состояние. Переправа из него в турецкий город Зонгулдак может быть наведена в кратчайшие сроки, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"За минувшее с момента освобождения Херсонской области время Скадовский морской торговый порт приведён в рабочее состояние. Техники и специалистов хватает", — заявил руководитель региона ТАСС.

Сальдо отметил, что идея находится на начальной стадии. Тем не менее, он убеждён, что при необходимости все оставшиеся процедуры удастся завершить в самом скором времени.