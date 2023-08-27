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27 августа, 11:32

Минобороны: ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области

Рядом с селом Заливное в Запорожской области российские войска сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Заливное Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметил он.

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Ранее Лайф писал о том, что в двух атаках в районах Первомайского и Невельского ВСУ потеряли до 240 бойцов. Донецкое направление снова оказывается самым смертоносным для украинских войск.

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Getty Images / Alex Babenko

Илья Суриков
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  • Минобороны РФ
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