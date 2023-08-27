Минобороны: ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области
Рядом с селом Заливное в Запорожской области российские войска сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Заливное Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметил он.
Ранее Лайф писал о том, что в двух атаках в районах Первомайского и Невельского ВСУ потеряли до 240 бойцов. Донецкое направление снова оказывается самым смертоносным для украинских войск.
Getty Images / Alex Babenko