Минобороны: ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области

Рядом с селом Заливное в Запорожской области российские войска сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее Лайф писал о том, что в двух атаках в районах Первомайского и Невельского ВСУ потеряли до 240 бойцов. Донецкое направление снова оказывается самым смертоносным для украинских войск.