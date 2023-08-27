В Москве начался финал кадровых конкурсов "Лидеры возрождения". Церемония открытия состоялась 27 августа, в павильоне "Бизнес. Техноград" на ВДНХ. Конкурсы проводятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В церемонии принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что судьба многих участников конкурса уже изменилась.

"За время конкурса 64 финалиста получили новые, довольно высокие назначения. Многие вошли в руководство важнейших министерств и ведомств освобождённых российских регионов на уровне заместителей министров и глав департаментов, вошли в руководство ключевых городов и районов Донбасса и Новороссии, возглавили институты, крупные промышленные предприятия. И знаете, это только начало", — отметил Кириенко.

По его словам, несмотря на определённую конкуренцию, все участники являются друзьями, единомышленниками и партнёрами. Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в свою очередь добавил, что на объединённом финале собрались мужественные, целеустремлённые люди.

Алексей Комиссаров. Фото © T.me / Канал Алексея Комиссарова

"Уже давно стало понятно, что в кадровых конкурсах по модели "Лидеров России" не бывает проигравших. Все присутствующие здесь уже победители. И это действительно так. Всего на конкурсы зарегистрировалось более 30 тысяч человек. Вас, финалистов, в этом зале порядка 300. А это значит, что каждый из вас стал лучшим из 100 таких же достойных, профессиональных и мотивированных людей. Это дорогого стоит!" — подчеркнул Комиссаров.

Финальные испытания для конкурсантов продолжатся до 29 августа. Затем на церемонии закрытия будут объявлены имена победителей.