Шляпа и три попугая: Камеры записали "пиратское" ограбление McDonald’s в США

В американском штате Вирджиния мужчина в ковбойской шляпе и компании трёх попугаев ограбил McDonald’s. Об этом сообщил канал Fox News со ссылкой на полицию штата.

Мужчина в ковбойской шляпе и с тремя попугаями на плечах грабит "Макдоналдс" в штате Вирджиния. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sierra Fox

Ограбление зарегистрировали видеокамеры ресторана. На них видно, что в общепит входит молодой мужчина латиноамериканской внешности, на плечах у которого сидят три попугая, и принимается требовать от продавца отдать ему всё из кассы, угрожая похожим на нож предметом.

Местные жители считают, что попугаи нужны были для отвлечения внимания — птицы должны были настолько удивить очевидцев, что те не запомнили бы особых примет грабителя. И план сработал — свидетели смогли назвать только марку авто, на котором преступник покинул место ограбления, а ещё запомнили, что его руки были покрыты татуировками.

Полиция Вирджинии объявила в розыск синий Ford. Детективы просят содействия местных в выяснении личности грабителя и его поимке.