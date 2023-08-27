Шляпа и три попугая: Камеры записали "пиратское" ограбление McDonald’s в США
В штате Вирджиния мужчина с тремя попугаями на плечах ограбил McDonald’s
Грабитель из Вирджинии и его сообщники-попугаи. Видео © Twitter / Fox News
В американском штате Вирджиния мужчина в ковбойской шляпе и компании трёх попугаев ограбил McDonald’s. Об этом сообщил канал Fox News со ссылкой на полицию штата.
Мужчина в ковбойской шляпе и с тремя попугаями на плечах грабит "Макдоналдс" в штате Вирджиния. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sierra Fox
Ограбление зарегистрировали видеокамеры ресторана. На них видно, что в общепит входит молодой мужчина латиноамериканской внешности, на плечах у которого сидят три попугая, и принимается требовать от продавца отдать ему всё из кассы, угрожая похожим на нож предметом.
Местные жители считают, что попугаи нужны были для отвлечения внимания — птицы должны были настолько удивить очевидцев, что те не запомнили бы особых примет грабителя. И план сработал — свидетели смогли назвать только марку авто, на котором преступник покинул место ограбления, а ещё запомнили, что его руки были покрыты татуировками.
Полиция Вирджинии объявила в розыск синий Ford. Детективы просят содействия местных в выяснении личности грабителя и его поимке.
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