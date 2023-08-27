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27 августа, 12:43

Политолог объяснил, почему профессия шахтёра важна и в мирное, и в военное время

Эксперт Бодров назвал шахтёров настоящими патриотами в их праздничный день

Шахтёры — это настоящие патриоты своей страны, которые первыми шли на защиту Родины в Великую Отечественную войну и первыми восстали в Донбассе против госпереворота в 2014 году. Об этом рассказал Лайфу политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Андрей Бодров в честь Дня шахтёра.

"Если кого и можно назвать настоящим гражданином и патриотом своей страны, так это шахтёров. Добывающая отрасль с незапамятных времён является оплотом производственного и экономического могущества нашей страны", — отметил он.

Ещё в XIX веке Россия превратилась в своего рода "житницу" необходимых для развития экономики энергоносителей, продолжил эксперт. Благодаря разработке новых месторождений строились города, развивалась инфраструктура, и всё это сторицей возвращалось в экономику страны. Бодров напомнил, что от доходов по добыче полезных ископаемых прокладываются дороги, возводятся мосты, социальные объекты и другое.

"Можно много спорить по поводу перехода экономики страны к более высокотехнологичным производствам, но на текущий момент экономику России значительно поддерживает добывающая отрасль. Но переход к новой фазе экономического производства уже набирает обороты", добавил собеседник Лайфа.

По его мнению, важно сохранить потенциал энергодобывающей отрасли, модернизировать её, повысив эффективность и безопасность труда шахтёров. Он подчеркнул, что развиваются и сами шахтёрские города. Там появляются новые парки, экотропы, современные районы, инвестирование будет продолжаться и впредь.

"Нельзя забывать и о том, что шахтёры и горняки одни из тех, кто в тяжёлые для Родины моменты менял отбойный молоток на оружие и шёл защищать родную землю. Так было в Великую Отечественную войну, так происходит и сейчас", отметил Бодров.

Так, в зоне СВО действуют целые подразделения, состоящие из шахтёров Донбасса, Кузбасса и других регионов, привёл пример эксперт. А в 2014 году работники донбасских шахт первыми поднялись против киевского режима.

"И мы всегда должны помнить подвиги истинных героев нашей страны как в мирное время, так и в периоды боевых действий", — резюмировал политолог.

День шахтёра, российского кино, Михей-тиховей: Какие праздники и приметы 27 августа

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Напомним, президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли России с Днём шахтёра. Глава государства отметил их вклад в обеспечение энергетической безопасности страны и положительно оценил динамику развития этой сферы промышленности.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
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