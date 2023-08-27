День шахтёра, российского кино, Михей-тиховей: Какие праздники и приметы 27 августа 27 августа в России отмечаются два профессиональных праздника — мы чествуем как представителей очень суровой и опасной профессии, так и работников сферы "важнейшего из искусств". А ещё один праздник побуждает купить счастливый билетик и испытать удачу. 26 августа, 21:01 27 августа отмечается День шахтёра. Фото © raspadskaya.com

День шахтёра

27 августа в России отмечается профессиональный праздник — День шахтёра. Горное дело — одна из самых сложных и опасных сфер. Вот несколько фактов о сегодняшнем событии: День шахтёра впервые был официально утверждён в СССР в 1947 году.

В 1980 году его закрепили Указом "О праздничных и памятных днях" Президиума Верховного Совета СССР.

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.

В 2023 году выпадает на 27 августа.

Широко празднуется в регионах и городах, экономика которых основана на горном деле.

Первые шахтёры в России появились ещё во второй половине XV века при великом князе Московском Иване III, но мощный импульс эта отрасль получила лишь при Петре I. Учреждением Приказа рудокопных дел (1700) была открыта эпоха горного дела как основы будущей промышленности. В период правления Екатерины II в Санкт-Петербурге учредили Горное училище. Особое внимание на эту отрасль обратили в начале существования СССР, когда появилась потребность в огромном количестве угля для развития промышленности.

Считается, что День шахтёра учредили в честь Алексея Стаханова. Он в ночь на 31 августа 1935 года установил рекорд по добыче угля — с двумя крепильщиками за смену нарубил отбойным молотком 102 тонны угля. Это превышало норму в 14,5 раза. В СССР так появилось стахановское движение, упорных тружеников стали называть стахановцами.

Сейчас в России около 180 угольных предприятий, действуют порядка 60 шахт и 120 разрезов. Ежегодно добывается около 400 миллионов тонн угля, часть его уходит на экспорт, и по этому показателю Россия — один из лидеров.

Для многих угледобывающих городов и районов страны День шахтёра является большим праздником. Там проходят концерты, народные гулянья, запускается салют. Так, День шахтёра ярко празднуют в Кемерове, Новокузнецке, награждают отличившихся.

День российского кино

27 августа отмечается День российского кино. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

27 августа 2023 года в России отмечается ещё один праздник — День российского кино. Рассказываем о нём: Отмечается ежегодно 27 августа, дата не смещается.

Был учреждён в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР.

Приурочен к дате 27 августа 1919 года, когда Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела.

К этой дате обычно приурочены кинофестивали и кинофорумы, бесплатные показы кино.

27 августа 2023 года праздник отмечают как сами кинематографисты, так и любители российского кино. Среди первых представители очень большого количества профессий: актёры, режиссёры, сценаристы, гримёры, постановщики и даже водители. Это далеко не полный список. Всех их объединяет одно: работа во имя выхода на экраны новых кинолент.

"Стенька Разин" ("Понизовая вольница"). Видео © YouTube / Классика советского кино

Первый российский игровой фильм назывался "Степан Разин" ("Понизовая вольница"). Это был немой короткометражный фильм режиссёра Александра Дранкова. Затем начали появляться всё новые кинокартины — "Пиковая дама", "Преступная страсть", "Дворянское гнездо" и так далее. В российском кинематографе нашлось место и экранизациям русской классики, и мелодрамам с детективами, и военно-приключенческим боевикам. Очень быстрыми темпами кинометограф стал развиваться в советское время. Было выпущено много картин, которые и сейчас смотрят с удовольствием.

Ко Дню российского кино в нашей стране традиционно приурочен кинофестиваль "Будем жить!". В этом году он проходит в Москве 24–31 августа. В конкурсную программу вошли восемь полнометражных фильмов, 20 короткометражных и 13 документальных картин. В целом же на фестиваль поступило более 590 заявок, в том числе из-за рубежа: из Армении, Белоруссии, Германии, Израиля, Ирана и других стран. А ещё в Москве накануне прошла общегородская акция "Ночь кино". Более чем на 120 площадках состоялись кинопоказы, концерты и лекции для посетителей всех возрастов.

Всемирный день лотереи

27 августа отмечается Международный день лотереи. Фото © Freepik / free-photo

В воскресенье, 27 августа, в России и других странах отмечается такой праздник, как Международный день лотереи. Рассказываем о нём: Отмечается ежегодно 27 августа, дата не смещается.

Праздник международный, официально не утверждён.

Появился в США, распространился в других странах.

В этот день предлагается испытать удачу в лотерее.

Как появился Международный день лотереи, Всемирная сеть умалчивает. Но нужно отметить, что это не единственный день, посвящённый теме. Так, 24 февраля отмечается день рождения лотереи — в честь розыгрыша, устроенного в 1466 году в Брюгге вдовой художника Яна Ван Эйка.

Однако сам принцип лотереи куда древнее. Точных сведений, когда кому-то пришла в голову идея разыграть деньги, нет. Есть данные о том, что нечто подобное было в Древней Греции. Также что якобы в Древнем Китае в том числе за счёт лотереи построили Великую Китайскую стену. В 1599 году королева Англии Елизавета I организовала лотерею для решения финансовых проблем в стране. А в 1768 году Джордж Вашингтон запустил лотерею Mountain Road Lottery для строительства дорог в штате Вирджиния. В России же появление лотерей датируется началом XVIII века — временами Петра I. В наши дни проведение лотерей жёстко контролируется государством, в частном виде они запрещены. Организаторами выступают Минспорта и Минфин, за финансовой стороной следит ФНС.

В сегодняшний Международный день лотереи всем предлагается купить билетик и испытать удачу. Вероятность получить крупный выигрыш есть, но она крайне мала. Впрочем, некоторым везёт. Например, недавно американец выиграл миллион долларов. Другой вопрос в том, что такие лёгкие деньги не всегда приносят счастье. Человек может вскоре оказаться у разбитого корыта, бездумно потратив выигрыш.

Международный день бокса

27 августа — Международный день бокса. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

27 августа в России также отмечается молодой спортивный праздник —Международный день бокса. Рассказываем о нём: Отмечается ежегодно 27 августа, дата не смещается.

Учреждён в 2018 году Международной ассоциацией бокса (AIBA).

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

В этот день проводятся соревнования и спортивные праздники.

С 2018 года Международный день бокса отмечался 22 июля. Перенести его на 27 августа было решено в 2021 году. Как тогда пояснил президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв, как раз в эти сроки когда-то проходил первый чемпионат мира по боксу.

Самые ранние свидетельства о поединках, подобных нынешним боям на ринге, датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Они запечатлены ещё на шумерских, египетских и минойских рельефах. На одном из древнеегипетских изображений запечатлены не только бойцы, но и зрители.

Годом же рождения бокса принято считать 668 год до нашей эры, когда кулачные бои попали в программу Олимпийских игр. В нынешнем виде бокс появился в Англии, и это случилось в начале XVIII века. Олимпийским он вновь стал с 1920 года. Сейчас это один из самых популярных и зрелищных в мире видов спорта. У спортсменов есть возможность биться за титулы разных федераций. Профессионалы вознаграждаются за бои огромными гонорарами, которые сопоставимы с заработком футболистов и могут исчисляться миллионами долларов. Современный бокс вобрал в себя большое количество элементов шоу, включая выход боксёра на ринг, позже заимствованный другими единоборствами.

Приметы 27 августа

Михей-тиховей

27 августа Русская православная церковь чтит Михея — одного из "малых" библейских пророков. Он жил примерно за 700 лет до нашей эры, был современником Исайи. Считается автором Книги пророка Михея. Согласно житию, он родом из поселения Морасф, жил в Иудее в годы падения Самарии. Стоял у истоков стремления упростить иудаизм до его этической сущности: быть милосердным и смиренным перед Богом. Последняя часть его книги содержит пророчество о пришествия Мессии.

В народе же 27 августа отмечали День Михея-тиховея. По ветру в этот день предсказывали, какой будет осень. Считалось, что это последний день, подходящий для сватовства. Парни приходили к будущим невестам с родителями. После окончания Успенского поста, который завершается именно сегодня, свадьбу нужно было сыграть до Рождественского поста. Провести этот день следовало в тишине и спокойствии.

Погодные приметы на 27 августа

Тихий ветер — осень будет солнечной.

Сильный ветер — осень будет пасмурной и дождливой.

Алая заря — к сильному ветру.

Северный ветер — к хорошему урожаю.

День без ветра — в сентябре дождей будет мало.

Именинники 27 августа

27 августа именины у российской певицы, композитора Евы Польны. Фото © Ura.ru / TASS

27 августа могут отмечать именины обладатели следующих имён: Александр

Алексей

Аркадий

Василий

Владимир

Матвей

Николай

Фёдор

Ева. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев