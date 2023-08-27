Россиянка 4 года разводила благотворительные фонды, притворяясь волонтёром

Жительница Крыма около четырёх лет обманывала крупные благотворительные фонды, притворяясь волонтёром. Всё это она делала ради закрытия собственных долгов. Как пишет Mash, свою преступную деятельность Наталья Я. начала ещё в пандемию, когда занималась продажей масок в посёлке городского типа Черноморское. Она отправляла только часть заказа, после чего получала полную оплату и скрывалась.

А с началом СВО Наталья поняла, что может сорвать куш: она уже успела обмануть московское отделение Комитета солдатских матерей России и ухтинский Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне.

Попалась женщина, решив нагреть некоммерческий фонд "Социальная поддержка". Она предложила матерям мобилизованных закупать гуманитарную помощь, для чего ей перевели 4,5 миллиона рублей. Наталья, разумеется, просто скрылась.

Организация обратилась к правоохранителям, а те нашли мошенницу. Свой поступок задержанная объяснила тем, что хотела закрыть долги. На данный момент она находится под следствием и по решению суда не может пользоваться Интернетом и телефоном.