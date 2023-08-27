Россиянка 4 года разводила благотворительные фонды, притворяясь волонтёром
Mash: Крымчанка четыре года обманывала благотворителей ради оплаты долгов
Наталья Я., которая четыре года обманывала благотворителей. Обложка © Mash
Жительница Крыма около четырёх лет обманывала крупные благотворительные фонды, притворяясь волонтёром. Всё это она делала ради закрытия собственных долгов. Как пишет Mash, свою преступную деятельность Наталья Я. начала ещё в пандемию, когда занималась продажей масок в посёлке городского типа Черноморское. Она отправляла только часть заказа, после чего получала полную оплату и скрывалась.
А с началом СВО Наталья поняла, что может сорвать куш: она уже успела обмануть московское отделение Комитета солдатских матерей России и ухтинский Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне.
Попалась женщина, решив нагреть некоммерческий фонд "Социальная поддержка". Она предложила матерям мобилизованных закупать гуманитарную помощь, для чего ей перевели 4,5 миллиона рублей. Наталья, разумеется, просто скрылась.
Организация обратилась к правоохранителям, а те нашли мошенницу. Свой поступок задержанная объяснила тем, что хотела закрыть долги. На данный момент она находится под следствием и по решению суда не может пользоваться Интернетом и телефоном.
Ранее Лайф рассказывал, как пенсионерка из Владивостока поверила мошенникам и лишилась не только денег, но и жилья. В первый раз она перевела преступникам более двух миллионов рублей, а во второй — продала две квартиры и дачу.