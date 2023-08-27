Тысячи гражданских пилотов в США заподозрили в непригодности

Тысячи американских пилотов могут в один миг стать непригодными: власти подозревают их в сокрытии заболеваний. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.

По его данным, речь идёт о бывших военных, которые пошли против закона и не стали сообщать Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) информацию о своих пособиях по инвалидности. У большинства лётчиков есть коммерческие лицензии, однако несколько сотен имеют разрешения на работу в пассажирских авиакомпаниях.

Как уточняется в материале, на рассмотрении авиарегулятора находились дела примерно 4,8 тысячи пилотов, "которые, возможно, предоставили неверную или ложную информацию". Из них закрыли почти половину, а порядка 60 лётчикам запретили полёты на время проверки их документов из соображений авиационной безопасности.

Проверку в отношении пилотов также ведёт Министерство по делам ветеранов, однако впоследствии дела могут быть переданы в Минюст, где лётчикам, возможно, выдвинут обвинения в мошенничестве.