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27 августа, 13:16

Названы дата и место прощания с народной артисткой Светланой Адырхаевой

Прощание со Светланой Адырхаевой состоится в Большом театре 30 августа

<p>Народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Обложка © ТАСС / Александра Краснова</p>

Народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Обложка © ТАСС / Александра Краснова

Церемония прощания с народной артисткой СССР, балериной Светланой Адырхаевой состоится 30 августа, сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра России. Место, где похоронят усопшую, пока не определено.

"Прощание со Светланой Дзантемировной состоится 30 августа в Большом театре в 11:00", — рассказали там ТАСС.

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Напомним, о смерти народной артистки стало известно сегодня, балерине было 85 лет. Причиной кончины стала продолжительная болезнь. С 1960-го по 1988 год Адырхаева была солисткой балетной труппы Большого театра. Она запомнилась, в частности, партиями Одетты и Одиллии в "Лебедином озере" Петра Чайковского.

Матвей Константинов
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