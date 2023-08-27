Названы дата и место прощания с народной артисткой Светланой Адырхаевой

Церемония прощания с народной артисткой СССР, балериной Светланой Адырхаевой состоится 30 августа, сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра России. Место, где похоронят усопшую, пока не определено.

"Прощание со Светланой Дзантемировной состоится 30 августа в Большом театре в 11:00", — рассказали там ТАСС.

Напомним, о смерти народной артистки стало известно сегодня, балерине было 85 лет. Причиной кончины стала продолжительная болезнь. С 1960-го по 1988 год Адырхаева была солисткой балетной труппы Большого театра. Она запомнилась, в частности, партиями Одетты и Одиллии в "Лебедином озере" Петра Чайковского.