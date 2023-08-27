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Регион
Опубликовано 27 августа 2023, 13:40
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Макрона обвинили в помощи Киеву в ущерб французам

Французский политик Филиппо заявил, что Макрон принёс страну в жертву Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman

Президент Франции Эмманюэль Макрон заботится об Украине больше, чем о собственном населении. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Наша страна и наша молодёжь принесены в жертву идеологическому безумию! Хватит!" написал он в Twitter.

Политик пояснил, что Париж не интересуется проблемами рядовых граждан, тогда как студенты, например, давно жалуются на нехватку жилья. Однако Макрон анонсирует всё новые денежные транши Киеву.

Медведев призвал Макрона встать на сторону Франции
Медведев призвал Макрона встать на сторону Франции

Ранее посол Украины в Париже Вадим Омельченко заявил, что Франция передала Киеву всю пробную партию ракет большой дальности SCALP и поставки продолжатся.

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Татьяна Миссуми
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