Президент Франции Эмманюэль Макрон заботится об Украине больше, чем о собственном населении. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Наша страна и наша молодёжь принесены в жертву идеологическому безумию! Хватит!" — написал он в Twitter.

Политик пояснил, что Париж не интересуется проблемами рядовых граждан, тогда как студенты, например, давно жалуются на нехватку жилья. Однако Макрон анонсирует всё новые денежные транши Киеву.