Макрона обвинили в помощи Киеву в ущерб французам
Французский политик Филиппо заявил, что Макрон принёс страну в жертву Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman
Президент Франции Эмманюэль Макрон заботится об Украине больше, чем о собственном населении. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Наша страна и наша молодёжь принесены в жертву идеологическому безумию! Хватит!" — написал он в Twitter.
Политик пояснил, что Париж не интересуется проблемами рядовых граждан, тогда как студенты, например, давно жалуются на нехватку жилья. Однако Макрон анонсирует всё новые денежные транши Киеву.
Ранее посол Украины в Париже Вадим Омельченко заявил, что Франция передала Киеву всю пробную партию ракет большой дальности SCALP и поставки продолжатся.