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1 июля, 13:38

Медведев призвал Макрона встать на сторону Франции

Медведев: Потраченные на Украину деньги Макрон мог отдать простым французам

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о поддержке Украины, но ему пора встать на сторону своего народа, ведь доставшиеся Киеву деньги могли пригодиться французам. Об этом в "Твиттере" заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Может, пора положить конец этому словесному поносу и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные напрасно на оружие для банды наркомана Зеленского, могли бы пригодиться простым французам", — написал он.

Макрон перенёс поездку в Германию из-за массовых беспорядков во Франции

Макрон перенёс поездку в Германию из-за массовых беспорядков во Франции

Напомним, что убийство при задержании, из-за которого Францию охватили протесты, произошло 27 июня в пригороде Парижа. Известно, что 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться. У него хотели проверить документы. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток по имени Нахель скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Светлана Оперук
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