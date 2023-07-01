Медведев призвал Макрона встать на сторону Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о поддержке Украины, но ему пора встать на сторону своего народа, ведь доставшиеся Киеву деньги могли пригодиться французам. Об этом в "Твиттере" заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.