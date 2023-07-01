Макрон перенёс поездку в Германию из-за массовых беспорядков во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон перенёс государственный визит в Германию в связи с массовыми беспорядками в его стране. Об этом сообщила канцелярия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Визит французского лидера в Германию был запланирован на 2–4 июля. Макрон 1 июля провёл телефонный разговор со Штайнмайером и проинформировал его о ситуации в стране.
"Президент Макрон попросил перенести запланированный государственный визит в Германию", — говорится в сообщении канцелярии лидера ФРГ.
В нём также указано, что Штайнмайер выразил сожаление в связи с решением Макрона, но заявил, что полностью понимает это в свете протестов. Уточняется, что визит французского президента должен состояться в ближайшее время.
Ранее Лайф писал, что во Франции силовики за минувшую ночь задержали 994 участника беспорядков, которые начались после убийства полицейским 17-летнего подростка.
Напомним, что убийство при задержании произошло 27 июня в пригороде Парижа. Известно, что 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться. У него хотели проверить документы. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток по имени Нахель скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе.
ТАСС / EPA / POOL / YVES HERMAN