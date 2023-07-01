Макрон перенёс поездку в Германию из-за массовых беспорядков во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон перенёс государственный визит в Германию в связи с массовыми беспорядками в его стране. Об этом сообщила канцелярия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Визит французского лидера в Германию был запланирован на 2–4 июля. Макрон 1 июля провёл телефонный разговор со Штайнмайером и проинформировал его о ситуации в стране.

"Президент Макрон попросил перенести запланированный государственный визит в Германию", — говорится в сообщении канцелярии лидера ФРГ.

В нём также указано, что Штайнмайер выразил сожаление в связи с решением Макрона, но заявил, что полностью понимает это в свете протестов. Уточняется, что визит французского президента должен состояться в ближайшее время.