Посол Украины заявил, что Франция передала ВСУ пробную партию ракет SCALP

Франция передала Киеву всю пробную партию ракет большой дальности SCALP, и поставки сейчас продолжатся. Об этом заявил посол Украины в Париже Вадим Омельченко.

"Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная. Поставки продолжаются", — сказал он в интервью изданию "Левый берег", отметив "хороший темп" поставок.