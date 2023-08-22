Посол Украины заявил, что Франция передала ВСУ пробную партию ракет SCALP
Франция передала Киеву всю пробную партию ракет большой дальности SCALP, и поставки сейчас продолжатся. Об этом заявил посол Украины в Париже Вадим Омельченко.
"Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная. Поставки продолжаются", — сказал он в интервью изданию "Левый берег", отметив "хороший темп" поставок.
Напомним, 11 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что его страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ. При этом он не уточнил, о каких именно реактивных снарядах идёт речь, однако СМИ разузнали, что Париж уже начал поставки ракет SCALP. Эти снаряды Франция применяла при обстреле Сирии в 2018 году, но там их сбивали российские комплексы "Бук-М1" и "Тор-М1". И сейчас наша ПВО нашла ключик к французским SCALP — уже сбито несколько ракет.
ТАСС / AP / Lewis Joly