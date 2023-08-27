Командующий Сухопутными войсками ВСУ ослушался приказа Пентагона по Купянску

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отверг советы Пентагона сосредоточить все силы на одном направлении для создания "кулака" в целях прорыва российской обороны. Об этом сообщает The New York Times.

Издание уточняет, что американское командование настоятельно рекомендовало Киеву не распыляться, а собрать войска в одном месте для перехода в наступление. Однако Сырский счёл это ошибочной стратегией и решил не складывать все яйца в одну корзину. Он предпочёл распределить войска равномерно на Южном и Восточном направлениях, в том числе под Купянском.

"В таких условиях мы должны оперативно принять все меры для укрепления нашей обороны на рубежах и продвинуться там, где это возможно", — цитирует газета Сырского.