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Опубликовано 27 августа 2023, 14:12
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ ослушался приказа Пентагона по Купянску

NYT: Генерал ВСУ Сырский отказался от советов Пентагона по Купянску

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Обложка © president.gov.ua

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Обложка © president.gov.ua

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отверг советы Пентагона сосредоточить все силы на одном направлении для создания "кулака" в целях прорыва российской обороны. Об этом сообщает The New York Times.

Издание уточняет, что американское командование настоятельно рекомендовало Киеву не распыляться, а собрать войска в одном месте для перехода в наступление. Однако Сырский счёл это ошибочной стратегией и решил не складывать все яйца в одну корзину. Он предпочёл распределить войска равномерно на Южном и Восточном направлениях, в том числе под Купянском.

"В таких условиях мы должны оперативно принять все меры для укрепления нашей обороны на рубежах и продвинуться там, где это возможно", цитирует газета Сырского.

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Ранее сообщалось, что российские военные за сутки отбили 11 попыток перейти в наступление со стороны ВСУ на Купянском направлении, противник лишился до 120 солдат убитыми и ранеными.

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Татьяна Миссуми
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